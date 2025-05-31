Çanakkale’de Devrilen Tır Yangın Çıkardı

KAZA ANINDA ALEV ALEV YANDI

Çanakkale’de meydana gelen bir olayda, kontrolden çıkan bir tır yol kenarına devrildi ve alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Kaza, saat 19.00 civarında Çanakkale-Edirne karayolu üzerinde, Gelibolu’ya bağlı Bolayır köyü yakınlarında gerçekleşti.

SURÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Gelibolu yönünde ilerleyen H.A.Y. idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen polisi, itfaiyeyi ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Kaza sonrasında, plakası henüz tespit edilemeyen tır alev aldı. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak tır, kullanılamaz hale geldi.

ALKOL TESTİNDE YÜKSEK DEĞERLER ÇIKTI

Kazanın ardından araçta bulunan tır şoförünün, yapılan alkol testinde 300 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay sonrası polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.