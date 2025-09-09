Haberler

Çanakkale’de Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

DOLANDIRICILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale merkezli olarak dört ilde oteller üzerinden sahte rezervasyon yaparak birçok kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak amacıyla Çanakkale’nın yanı sıra İstanbul, Edirne ve Sivas’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

TUTUKLAMA KARARI

Operasyonda gözaltına alınan B.M., M.D., M.E., M.T., A.A. ve E.H. isimli şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde B.M., M.D., M.E., M.T. ve A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.H. ise serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen bu operasyon, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tepki Gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Katar'a yönelik hava saldırısını kınayarak, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Katar'a destek sundu.
Manken Şevval Şahin’in Aracında Sahte Kart

Beşiktaş'ta ünlü manken Şevval Şahin’in aracındaki sahte ‘Resmi Hizmete Mahsustur’ kartı nedeniyle şoförü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

