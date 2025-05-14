Haberler

Çanakkale’de Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR

Çanakkale’de düzenlenen bir dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin bilişim yoluyla 10 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.Ç., O.Ç., K.U., A.A., İ.Z. ve B.B. isimli şüphelilerle ilgili yakalama işlemlerini gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden B.B., İ.Z., A.A. ve K.U. çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı. Ancak O.Ç. ve C.Ç. tutuklandı. Şüphelilerin, internet siteleri aracılığıyla kapora dolandırıcılığı yaparak ve kendilerine ait olmayan eşyaları satmaya çalışarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Futbolda Play-Off Müsabakaları Yarına Sıkı

Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçları yarın yapılacak. Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Uğur Okulları İstanbulspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek.
Haberler

Ticaret Bakanlığı, Tüketicileri Uyardı

Ticaret Bakanlığı, yaz ve bayram tatili öncesinde tatil rezervasyonları için tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.