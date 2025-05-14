Çanakkale’de Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR

Çanakkale’de düzenlenen bir dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin bilişim yoluyla 10 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.Ç., O.Ç., K.U., A.A., İ.Z. ve B.B. isimli şüphelilerle ilgili yakalama işlemlerini gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden B.B., İ.Z., A.A. ve K.U. çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı. Ancak O.Ç. ve C.Ç. tutuklandı. Şüphelilerin, internet siteleri aracılığıyla kapora dolandırıcılığı yaparak ve kendilerine ait olmayan eşyaları satmaya çalışarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.