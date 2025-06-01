Çanakkale’de Düşme Olayı Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Çanakkale’de, 69 yaşındaki Vesile Açar, cam silerken 2’nci kattan düştü ve hastanede hayatını kaybetti. Olay, Gelibolu ilçesindeki Sarmaşıklı mevkisinde meydana geldi. Dün gece saat 20.30 sıralarında gerçekleşen bu talihsiz olayda, Açar, evinin camlarını silme esnasında dengesini kaybederek yere düştü.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ VE HASTANE SÜRECİ

Düşmeyi gören komşuları, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine zamanında gelen sağlık ekipleri, yaralı olan Vesile Açar’a müdahale etti. Ancak, hastaneye kaldırılan Açar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

POLİSİN BAŞLATTIĞI İNCELEME

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve gerekli araştırmaları yürütüyor. Bu acı olay, bölgedeki sakinler arasında üzüntüye yol açtı.