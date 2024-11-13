Çanakkale’de Düzensiz Göçmen Operasyonu Gerçekleşti

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

207 GÖÇMEN VE 16 İNSAN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Gerçekleşen operasyon sonucunda, farklı uyruklara ait 207 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği öne sürülen 16 insan kaçakçısı yakalandı.

ŞAHISLARIN YARGILANMA SÜRECİ

İşlemlerinin ardından, insan kaçakçılarından 15’i hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YERİ DEĞİŞİYOR

Yakalanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca, yasa dışı geçişlerde kullanılan 9 araç, 6 şişme bot ve 6 bot motoruna da el konuldu.