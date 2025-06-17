Çanakkale’de Elektrik Aboneleri Denetim Altında

TARIMSAL SULAMA ABONELİKLERİ DENETİM ALTINDA

Çanakkale’de tarımsal sulama için elektrik aboneliği kullanan abonelere yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevzuatı ve talimatları doğrultusunda, tarımsal sulama kapsamında yapılan elektrik aboneliklerinin denetimlerine başladı.

Bakanlığın talimatı doğrultusunda il genelinde yürütülecek denetimlerde; tarımsal sulama aboneliklerinin mevzuata uygun olup olmadığı ve başka amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı değerlendiriliyor. Tarımsal sulama amacıyla izin alan abonelerin mağduriyet yaşamamaları için elektrik aboneliklerinin başka alanlarda kullanılmaması gerekiyor. Amacı dışında kullanıldığı belirlenen tarımsal elektrik abonelikleri, ekipler tarafından tespit edilerek iptal edilecek ve yasal işlem başlatılacak.