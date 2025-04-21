Çanakkale’de Gıda Denetimi Yapıldı

ÖĞRENCİLERİN GIDA DENETİMİNE KATILIMI

Çanakkale’de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Okullarda Genç Gıda Denetçisi’ projesi kapsamında Turgut Reis Ortaokulu’nun kantininde denetim yapıldı. Bu denetime 88 öğrenci katılırken, öğrenciler Genç Gıda Denetçisi olarak görev üstlendi.

PROJE KAPSAMINDA EĞİTİM VE DENETİM SÜREÇLERİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen bu proje, sağlıklı ve güvenilir gıda bilincinin artırılmasını amaçlıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, projenin 44 okulda 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 88 denetçi ile sürdüğünü ifade etti. Hayta, “Okul idarecileri tarafından başarı, liderlik ve iletişim kriterleri dikkate alınarak belirlenen öğrenciler ile projeyi devam ettiriyoruz. Her yıl 88 yeni denetçinin katılımı ile, okullarda gıda güvenliği kültürü oluşturulması hedefleniyor” şeklinde konuştu.

GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN KONULARI

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ildeki gıda işletmelerinin sayısının 9 bine yaklaştığını belirtti. Yılda ortalama 700 civarında denetim yapıldığını vurgulayan Demirhan, öğrencilerin sağlıklı beslenme bilinci kazanması için eğitildiğini söyledi. Proje ile öğrencilerin, okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde hizmet kalitesini artırmaları hedefleniyor. Öğrencilere gıda denetçi yeleği, kontrolör kartı ve denetim belgeleri sağlanarak pratik denetim imkanı veriliyor.

DENETİM SÜREÇLERİNE YAKINDAN BAKIŞ

Genç gıda denetçisi olan Çınar Ali Aydoğan, “Eğitimden sonra paketli ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyoruz ve kantinleri denetliyoruz” dedi. Arkadaşlarıyla birlikte bu projeye katılmanın kendileri için faydalı olduğunu söyleyen Şevval Doğu, “Gıdaları alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Son kullanma tarihlerine bakarak, sorunları yetkililere bildiriyoruz” diye konuştu.