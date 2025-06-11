Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

ÇANAKKALE’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

Çanakkale’de polis ve jandarma tarafından yürütülen 4 aylık ortak operasyon sonucunda, İtalya’ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptıkları gerekçesiyle 23 kişi tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, liderliğini M.K’nın yaptığı suç örgütünün teknelerle İtalya’ya düzenli göçmen taşımacılığı yaptığı belirlendi.

OPERASYON DETAYLARI VE YAKALANANLAR

Ekipler, 2 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlar sırasında İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ’da 376 düzensiz göçmeni tespit etti. Bu operasyonlar sonucunda 7 şüpheli tutuklandı. Söz konusu suç örgütünün bu faaliyetlerden yaklaşık 309 milyon 408 bin lira haksız kazanç sağladığı öğrenildi.

EŞ ZAMANKLI OPERASYON VE GÖZALTI

Çanakkale merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars’ta 2 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı ve 3 tekne ile 11 araca el konuldu. Hedef şahıslardan biri A.B, Gelibolu’nun Burhanlı köyünde ormanlık alanda, İtalya’ya gönderilmek üzere bekleyen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı. Ayrıca, gözaltına alınan A.D’nin, 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 18 kişiden 2’si serbest bırakılırken, 16’sı tutuklandı. Sonuç olarak, ekiplerin 4 aylık çalışmaları sonucunda 23 şüpheli tutuklandı.