Çanakkale’de Hasat Dönemi Kontrolleri Artıyor

HASAT SEZONUNUN BAŞLANGICINDA DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde hasat dönemiyle birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver kontrollerini sıklaştırıyor. Son günlerde bölgede artan buğday yangınları nedeniyle denetimlerde yangın güvenliği ve belge eksikliklerine özel önem veriliyor. Biçerdöver operatörlerinin G sınıfı sürücü belgesi veya Biçerdöver Operatör Belgesi’ne sahip olup olmadığı kontrol ediliyor.

YANGIN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Her biçerdöverde en az iki adet, tarihi geçmemiş 6 kilogramlık yangın söndürücü bulundurulması gerektiği denetimlerde kontrol ediliyor. Bu kriterleri taşımayan araçların faaliyetlerine izin verilmiyor. Hasat sırasında dane kaybını önlemek amacıyla teknik ekipler ölçümler yapıyor ve üreticilere bilgilendirme sağlıyor. Böylece verim kaybını minimize etmek hedefleniyor.

ÜRETİCİLERE YANGIN RİSKİNE KARŞI UYARI

Yangın riski ile ilgili önlemler kapsamında biçerdöver, balya makinesi ve ot biçme makinelerini kullanan üreticilere, anız ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Özellikle orman kenarındaki hububat alanlarında, hasat sonrası 5 ila 10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bantların oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Bu konuda köy muhtarları ve çiftçilere düzenli bilgilendirmeler yapılıyor.