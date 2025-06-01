Çanakkale’de Hayır Yemeği Gerçekleşti

ÇAN İLÇESİNDE HAYIR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen hayır yemeğine 3 bin kişi katıldı. Çan’a bağlı Göle köyünde yapılan etkinlik, köy camisinde okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlitle başladı. Öğle namazı sonrası köy meydanında bir araya gelen 3 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı sunuldu.

KATILIMCILARDAN TEŞEKKÜR

Köy muhtarı İdris Tetik, geleneksel hayır etkinliğine katılan herkese teşekkür etti. Etkinliğe, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, İYİ Parti Çan İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve birçok vatandaş katıldı.