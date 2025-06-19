Çanakkale’de Hırsızlık Suçundan Şüpheli Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çanakkale’de, hırsızlık nedeniyle 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıyor. Çanakkale genelinde ekiplerin aradığı şüphelere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Yapılan denetlemeler esnasında, hakkında bir süredir araştırma yapılan ve Silivri İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hırsızlık suçu nedeniyle 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (37), dün saat 16.00 sıralarında yakalanıyor. E.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediliyor.