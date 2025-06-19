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Çanakkale’de Hırsızlıkla Yakalanan Şüpheli

HIRSIZLIK SUÇU ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale’de hırsızlık suçundan dolayı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Çanakkale genelinde polis, aranan şüphelilere yönelik kapsamlı bir araştırma ve denetim çalışması gerçekleştiriyor.

DENETİMLER SONUCU YAKALANDI

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, bir süre önce hakkında çalışma yapılan ve Silivri İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (37) dün saat 16.00 sularında yakalandı. E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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