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Çanakkale’de “Huzur” Toplantısı Yapıldı

ÇANAKKALE’DE HUZUR TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Çanakkale’de, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un liderliğinde “Çanakkale’nin huzuru” başlıklı bir toplantı yapıldı. Bu toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi ve emniyet müdür yardımcıları ile 11 ilçe emniyet müdürü katılım sağladı.

GÜVENLİK VE ASAYİŞ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, merkez ve ilçelerdeki polis bölgesinde yürütülen çeşitli faaliyetler ele alındı. Kenan Kurt, okul çevresi güvenliğinden uyarıcı ve uyuşturucu ile mücadeleye, araç ve motosiklet denetimlerinden düzensiz göçmen sorununa kadar birçok konuda ayrıntılı bilgiler aldı.

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