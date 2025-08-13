Çanakkale’de İki Araç Çarpıştı: 6 Ölü

ÇANAKKALE’DE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci kazada toplamda 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında gerçekleşti.

Olayın detaylarına göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı ve bu çarpışma sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Cenazelerin çıkarılmasının ardından, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlattı.