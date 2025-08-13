Haberler

Çanakkale’de İki Araç Çarpıştı: 6 Ölü

ÇANAKKALE’DE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci kazada toplamda 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında gerçekleşti.

Olayın detaylarına göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı ve bu çarpışma sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Cenazelerin çıkarılmasının ardından, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele üzerine etkili bir toplantı yaptı.
Haberler

Karatay’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Bülbül, bir ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.