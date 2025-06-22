Çanakkale’de İki Yangın İçin İşlem

ÇANAKKALE’DE YANGINLARLA İLGİLİ ADLİ İŞLEM

Çanakkale merkez ve Ezine ilçelerinde gerçekleşen iki yangınla ilgili olarak, yangınlara sebep olduğu öne sürülen iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Çanakkale Valiliği, konuyla alakalı yaptığı bir açıklamada, “Ezine ilçesi Çarıksız köyünde, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 16.40 sıralarında, bir vatandaşın evinde yaptığı tadilat esnasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların bitişikteki araziye sıçraması sonucu yangın çıktı. Merkez ilçe Taşlıtarla köyü Kulebeli mevkisinde, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 12.00 sıralarında, spiral makinesiyle yapılan boru kesimi sırasında çıkan kıvılcımın araziye sıçramasıyla başka bir yangın meydana geldi. Her iki yangın da söndürülmüş olup, olaylarla bağlantılı şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

YANGINLARIN NEDENLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu yangınlar, kaynak ve kesme makinelerinin kullanılması sırasında dikkatsizlik nedeniyle meydana geldi. Çanakkale Valiliği, benzer durumların yaşanmaması için vatandaşları yangın güvenliği konusunda daha hassas olmaya davet ediyor. Yangınların çıkma sebeplerinin araştırılması ve tedbirlerin artırılması gerektiğini belirtiyor. Yangınların söndürülmesinin ardından, bu tür olayların önlenmesi için gereken önlemlerin alınması önem taşıyor.

ADLİ İŞLEM VE SONUÇLARI

Yangınların sebebiyle ilgili yapılan soruşturma devam ederken, adli işlemler kapsamında şüpheli şahısların ifadesine başvurulacak. Bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm yasal süreçlerin hızla işletilmesi önem kazanıyor. Çanakkale’deki yangınların önüne geçilmesi için hem resmi kurumların hem de vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.