Çanakkale’de Jandarma Töreni gerçekleştirildi

ÇANAKKALE’DE TÖREN DÜZENLENDİ

Çanakkale’de Cumhuriyet Meydanı’nda, Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Törende Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı. Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

TÖRENİN İÇERİĞİ

Tören, Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı’nın mesajı da okunduktan sonra, jandarmanın kuruluş tarihçesi paylaşıldı.

KONUŞMALAR VE KAPANIŞ

Etkinlik, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşmanın yapılması ile sona erdi.