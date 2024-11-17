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Çanakkale’de Kaçak Göçmen Operasyonu Düzenlendi

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KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU BAŞLATILDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, deniz ve karada 3 farklı noktada kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Alınan bilgilerin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bu konuda harekete geçmek için çalışmalara başladı.

31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84′ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20′ tarafından durdurulan bir lastik botta, 15’i çocuk toplam 31 kaçak göçmen bulundu. Bunun yanı sıra, Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61′ tarafından karada bir grup kaçak göçmene ulaşılacağı belirlendi. Sahil Güvenlik Kara Aracı (TCSG-61 K. Aracı) tarafından yapılan müdahalede, kara üzerinde 2 kaçak göçmen yakalandı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, karada gerçekleştirdiği operasyonda 5 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ele geçirilen kaçak göçmenler, gerekli işlemler sonrası Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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