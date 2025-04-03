Çanakkale’de Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı

KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOTUN BATMASI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir bot batmış. Bu olayın ardından, havadan, karadan ve denizden gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri drone ile görüntülenmiş. Olayda, 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılmışken, 25 kaçak göçmen sağ olarak kurtarılmış.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN TEDAVİSİ

Kurtarılan 25 kaçak göçmen, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna götürülmüş ve ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış. Bu arada, yaşamını yitiren 5 kaçak göçmenin cenazeleri ise hastane morguna götürülmüş.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında kaybolan göçmenler için yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütmüş. Bu çalışmalara drone da dahil edilmiş ve çalışmaların detayları havadan görüntülenmiş.