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Çanakkale’de Kadınlara Kanser Eğitimi Verildi

EĞİTİMİN AMACI

Gelibolu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında, çalışan kadınlara yönelik olarak kanser belirtileri ve erken teşhisin önemi konusunda eğitim gerçekleştirildi. Eğitimi, Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi düzenledi.

KANSER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Eğitimde, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri gibi sıkça karşılaşılan kanser türleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Uzmanlar, erken tanının hayat kurtardığını belirterek, KETEM’in sunduğu ücretsiz tarama programları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Eğitimin sonunda, çalışanların kanserle ilgili soruları yanıtlandı ve bu sayede katılımcıların kanser konusundaki farkındalıkları artırıldı. Eğitim, çalışanlar için önemli bir bilgi kaynağı oldu ve sağlıklarını koruma konusunda bilinçlenmelerini sağladı.

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