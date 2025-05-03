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Çanakkale’de Kamyon Devriyle Sürücü Yaralandı

KAZA ANI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Durali Köyü sapağında kömür yüklü bir kamyon devrildi. Olayda sürücü yaralandı.

SÜREÇ VE MÜDAHALE

Olay, saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Mustafa Ö. yönetimindeki 17 ABR 584 plakalı kamyon, virajda kontrolünü kaybederek devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralı sürücü ambulansla Çan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma, kaza ile ilgili gerekli incelemelere başladı.

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