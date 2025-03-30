Gündem

Çanakkale’de Kayıp Liseli Ayşegül Aranıyor

canakkale-de-kayip-liseli-aysegul-araniyor

AYVACIK’TA KAYBOLAN ÖĞRENCİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K.’dan dünden beri haber alınamıyor. Ailesi, durumu hemen polis ekiplerine bildiriyor. Yaklaşık 20 saattir kayıp olan Ayşegül K. için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışmaları yürütmeye başlıyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, Ayşegül K.’nın yaşadığı evin çevresi, okulunun etrafı ve gidiş güzergahları üzerindeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceliyor. Arama kurtarma çalışmaları, öğrencinin bulunması için tüm hızıyla sürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan’dan 10 Hükümlü İçin Af Kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde 10 hükümlünün cezasını affetti. Bu karar, Anayasa'nın ilgili maddesi gereği gerçekleştirildi.
Gündem

Şişirme Fiyatlara Karşı Emlak Denetimi Başlıyor

1 Ocak'ta uygulamaya giren Emlak İlanları Düşünme Sistemi (EİDS), 7 Nisan'dan itibaren satılık konut ve iş yerleri için de devreye alınacak, ilanlar yalnızca yetkilendirilmiş kişilerce girilebilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.