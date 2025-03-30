Çanakkale’de Kayıp Liseli Ayşegül Aranıyor

AYVACIK’TA KAYBOLAN ÖĞRENCİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K.’dan dünden beri haber alınamıyor. Ailesi, durumu hemen polis ekiplerine bildiriyor. Yaklaşık 20 saattir kayıp olan Ayşegül K. için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışmaları yürütmeye başlıyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, Ayşegül K.’nın yaşadığı evin çevresi, okulunun etrafı ve gidiş güzergahları üzerindeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceliyor. Arama kurtarma çalışmaları, öğrencinin bulunması için tüm hızıyla sürüyor.