Çanakkale’de Kaza, 5 Ölü, 24 Yaralı

ÇANAKKALE’DE KAZA RAPORU AÇIKLANDI

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleşen kazanın raporu ortaya çıktı. Kamyonun tonaj aşımı yapmadığı ve kazanın olduğu bölgedeki kameraların incelemesi sonucunda brandasının bulunduğu belirlendi. Ayrıca, bu araca son iki yıl içinde ehliyetsiz, brandasız ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza uygulandığı kaydedildi.

KAZA DETAYLARI

Kaza, dün saat 13.00 civarında Çanakkale-Ezine kara yolu üzerindeki Anıtyağ mevkisinde vuku buldu. Ezine’den Çanakkale yönüne giden Oktay Batır’ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, kontrolünü kaybederek refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun arkasındaki tomruklar yola dağıldı ve bu sırada Ezine yönünde seyir halinde olan 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferindeki 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü tomruklara çarparak şarampole girdi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Yapılan müdahalede 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 yaralının hastaneye götürüldüğü, bunlardan 3 kişinin kurtarılamadığı belirlendi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ

Kazanın ardından hayatını kaybedenler arasında kamyon şoförü Oktay Batır (35), otobüs şoförü Mehmet Altınok (52), muavin Semih Atmaca (23) ve otobüs yolcuları Samettin Kayatekin (64), Orhan Şale (52), Kamile Başkut (64), Fatma Bektaş (68) ve Aynur Kocabey’in (62) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi. Oktay Batır Mersin’de, Samettin Kayatekin Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Kamile Başkut İstanbul’un Esenler ilçesinde ve Aynur Kocabey Tekirdağ’da bugün öğleden sonra defnedildi. Diğer kayıpların cenazelerinin de çeşitli yerlerde defnedileceği ifade edildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan 21 kişiden 15’i tedavi süreçlerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Diğer 6 yaralıdan 3’ünün tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

KAMYONUN YÜKÜ VE CEZALAR

Kaza sonrası hazırlanan raporda, kamyon şoförü Oktay Batır’ın Bayramiç’teki Orman İşletme Şefliği’nden kaza günü sabah saatlerinde toplam 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği belirtildi. Kamyonun tonaj aşımı yapmadığı ve brandasının bulunduğu tespit edildi. Daha önce bu kamyona çeşitli tarihlerde muayenesiz ve brandasız araç kullanmak gibi birçok ceza yazıldığı öğrenildi. Ayrıca, yolcu otobüsü şoförü Mehmet Altınok’un geçmişinde sadece takograf kurallarına uymamakla ilgili bir ceza bulunduğu açıklandı.