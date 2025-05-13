Çanakkale’de Kaza, 8 Kişi Yaşamını Yitirdi

KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Kaza, 10 Mayıs’ta saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde gerçekleşti. Çanakkale istikametine ilerleyen Oktay Batır idaresindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Kamyonun taşıdığı tomruklar yola savruldu, bu sırada Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren ve içerisinde 22 yolcu ile 3 personel barındıran 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarparak şarampole düştü.

KAZA SONUCU YAŞANANLAR

Kazanın sonucunda 8 birey yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı. Yaralılardan 15’i tedavilerinin sonrasında taburcu oldu. Hastanede tedavi gören 6 kişiden 3’ünün durumunun yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, kaza anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.