Çanakkale’de Kaza, 8 Ölü, 20 Yaralı

ÇANAKKALE’DE TRAFİK KAZASI BÜYÜK CAN KAYBINA YOL AÇTI

Çanakkale’de meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Çanakkale-Ezine kara yolunda, Çanakkale Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı otobüs, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ile bir otomobilin çarpışması sonucunda bu felaket yaşandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri acil olarak sevk edildi.

VALİ TORAMAN’DAN AÇIKLAMALAR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Ezine ilçesi yakınlarında gerçekleştiğini belirtti. Kamyonun karşı şeride devrilmesi nedeniyle yolcu otobüsü ile otomobilin de kazadan etkilendiğini ifade etti. Toraman, “Kamyon şoförü ve otobüs yolcularından toplamda 5 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti maalesef. Diğer yaralılar süratle hastanelere sevk edildi ancak hastanelere sevk edilen yaralılardan 3 vatandaşımız da hastanede hayatını kaybetti. Toplamda şu an hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8.” dedi. Ayrıca, 20 vatandaşın tedavi altına alındığını belirten Vali, yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti.

KAZA İLE İLGİLİ ADLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Vali Toraman, oluşan kaza ile ilgili adli tahkikatın Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ezine Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğünü belirtti. Sağlık birimlerinin yaralılara yoğun bir şekilde tıbbi müdahalelerde bulunduğunu söyleyerek, “Büyük geçmiş olsun” dileklerini iletti. Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Toraman, açıklamalarını tamamladı.