Çanakkale’de Kaza, 8 Ölü, 21 Yaralı

KAZA RAPORUNDA TONAJ AŞIMI YOK

Çanakkale’de gerçekleşen, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı kazaya ilişkin hazırlanan raporda, tomruk taşıyan kamyonda tonaj aşımının olmadığı bildirildi. Bayramiç’in Aladağ mevkisinden hareket eden ve 22 bin 184 metreküp tomruk yüklü Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı kamyonun karıştığı kaza ile ilgili araç inceleme raporu tamamlandı. İncelemede, kazanın sonuçları olarak 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 21 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazaya karışan kamyonun tonaj aşımının olmadığı ve brandasının var olduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜYE GEÇMİŞTE CEZA KESİLMİŞ

Çanakkale merkez bölge trafik ekipleri, araç sürücüsü Oktay Batır’a, 30 Mayıs ve 16 Eylül 2024 tarihlerinde dökülecek şekilde brandasız yükleme ve muayenesiz araçla trafiğe çıkması nedeniyle ceza kestikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri ise, 13 Nisan ve 9 Nisan tarihli denetimlerde, sürücüye ehliyetsiz, brandasız ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza yazıldığı bilgisini verdi. Kazaya karışan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Mehmet Altınok’un geçmişte herhangi bir cezası olmadığı, 10 Mayıs’ında Esenler Otogarı’nda, 9 Mayıs’ında Çanakkale Tescil Terminali’nde ve 2 Mayıs’ında Gelibolu Bölge Trafik ekibince denetlendiği ve kural ihlali yapmadığı belirlendi. Ancak Altınok’un 11 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Trafik Takograf Dinlenme Süresi’ne uymadığı için cezası bulunduğu kaydedildi.

YARALILARA YARDIM DEVAM EDİYOR

Çanakkale Valiliği, Çanakkale-Ezine Karayolu’nda gerçekleşen trafik kazasından 29 vatandaşın etkilendiğini açıkladı. Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi ve valilik, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.” şeklinde duyuru yaptı. Hastanelere sevk edilen 21 yaralıdan 15’inin tedavilerinin ardından taburcu olduğu, tedavisi süren 6 yaralıdan 3’ünün yoğun bakımda, 3’ünün ise serviste tedavi altında olduğu bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiği vurgulandı.

KAZANIN SEBEPLERİ VE DETAYLARI

Kaza, Ezine’den Çanakkale yönüne giden Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana geldi. Kamyon devrilerek bölünmüş yolun karşı şeridine geçti. Dağılan tomruk yüküne, Ezine yönünde ilerleyen Cenk Eriç’in kullandığı 34 DCJ 400 plakalı otomobil çarparak takla attı. Aynı yönde bulunan ve içinde 22 yolcu bulunan Mehmet Altınok yönetimindeki 17 AHT 624 plakalı otobüs, önce tomruk yüküne, ardından devrilmiş kamyona çarptı. Kamyonun savrulan tomruk yükü, yolda park halindeki sürücüsüz 54 HY 976 plakalı araca da zarar verdi. Kazada toplamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.