Çanakkale’de Kaza, 8 Ölü, 28 Yaralı

Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman, Truva Turizm’e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir otomobilin dahil olduğu kazada ölenlerin sayısının 8 olduğunu, kazadan etkilenen kişi sayısının ise 28 olduğunu bildirdi. Kaza, saat 13.00 sularında Çanakkale-Ezine Karayolu üzerindeki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Bu kazada 8 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri hemen gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere taşındı. Kaza ile ilgili araştırma başlatıldı.

KAZANIN NEDENİ VE YARALI DURUMU

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman, hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğunu açıkladı. Vali Toraman, ekiplerin kazaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ve “Olaya Ezine istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan tomruk yüklü kamyonun devrilerek karşı yöne geçmesi neden olduğu belli oluyor” dedi. Kazadan etkilenen toplam 28 kişiden yaralıların hastanelere sevk edildiğini ve hastanelerde müdahalelerin yapıldığını, ancak yazık ki 3 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Toraman, “Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 8 oldu. Birkaç vatandaşımızın durumunun kritik olduğu bildirildi” şeklinde konuştu.