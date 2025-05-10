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Çanakkale’de Kaza, İki Yaralı

ÇANAKKALE’DE TRAFİK KAZASI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşanan bir trafik kazası sonucunda iki kişi yaralandı. Ahmet Ç.’nin kullandığı 10 PE 655 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kamber O.’nun yönetimindeki 10 FF 829 plakalı araçla Kurudere mevkisinde çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca ulaştı. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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