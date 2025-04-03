Çanakkale’de Kaza İle Ölümcül Av Kazası

AV SIRASINDAKİ KAZA WALVERİYOR

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde av sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Korucak köyünde sabah vakti gerçekleşti. Bahri Dindar (55), oğlu ve yeğeniyle birlikte avlanmaya gitti.

TÜFEK KAZARA ATEŞ ALDI

Av sırasında Bahri Dindar, tüfeğini yere koydu. Tüfeğini yerden alırken, tetiği bir dala takıldı. Dala takılan tüfeğin ateş alması ile Dindar yaralandı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Bahri Dindar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.