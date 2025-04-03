Haberler

Çanakkale’de Kaza İle Ölümcül Av Kazası

AV SIRASINDAKİ KAZA WALVERİYOR

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde av sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Korucak köyünde sabah vakti gerçekleşti. Bahri Dindar (55), oğlu ve yeğeniyle birlikte avlanmaya gitti.

TÜFEK KAZARA ATEŞ ALDI

Av sırasında Bahri Dindar, tüfeğini yere koydu. Tüfeğini yerden alırken, tetiği bir dala takıldı. Dala takılan tüfeğin ateş alması ile Dindar yaralandı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Bahri Dindar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Anadolu Otoyolu’nda Alev Alan Aracın Yangını Söndürüldü

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda seyir eden bir araç, motor kısmında yangın çıkardı. Sürücü ve diğer sürücüler yangına müdahale ederken, jandarma alevlerin yayılmasını engelledi.
Haberler

Beşiktaş-Göztepe Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda?

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının zamanı ve kanalı netleşti. Maç, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekecek. Tek maç formatında oynanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.