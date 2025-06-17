Çanakkale’de Kenevir Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

ÇANAKKALE’DE YASA DIŞI KENEVİR EKİMİ

Çanakkale’de jandarma ekipleri arazide 77 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli tutuklandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Biga ilçesinin Karabiga Beldesi Zeytinlik Mahallesi’nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti.

ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, bölgeye giderek kenevir ekili arazide V.U. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan detaylı kontrollerde ekipler, arazide 77 kök kenevir bitkisi buldu. V.U.’nun evinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalar sonucu 7.65 mm çapında bir tabanca ve fişek, 3 adet yivsiz tek kırma av tüfeği ve fişek ile 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERİ SONUCU TUTUKLANDI

Şüpheli V.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin sonrasında, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.