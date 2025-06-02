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Çanakkale’de Kıbrıs Gazisi Vefat Etti

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Ak’ın cenazesi toprağa verildi. Ak için tören, ilçeye bağlı Şadıllı köyünde gerçekleştiriliyor. Törene Ak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu komutanı Rasim Yaldız ve çok sayıda vatandaş katılıyor.

KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Ak’ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanıyor. Törende tüm katılımcılar, Ak’ın anısını yaşatmak adına bir araya geliyor.

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