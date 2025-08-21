Çanakkale’de Kimyasal Atık Problemi Yaşandı

SKANDAL GÖRÜNTÜLER ÇANAKKALE’DE ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale’de dikkat çekici bir olay yaşandı. Bir kişi, yosunlarla kaplı bir kanalı temizlemek amacıyla kimyasal ilaç döktü. Ancak, yaptığı bunu bırakıp daha büyük bir sorun yarattı. İlacın dökülmesinin ardından, kullandığı boş kimyasal torbaları doğrudan kanala attığı anlar tespit edildi.

SORUMSUZ DAVRANIŞ TEPKİLER TOPLADI

Bu sorumsuz davranış, çevre duyarlılığı olan vatandaşların büyük tepkisine yol açtı. Görüntüler, kanaldaki kirliliği artıran eylemi ortaya koydu ve toplumda infiale neden oldu.