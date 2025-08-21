Haberler

Çanakkale’de Kimyasal Atık Problemi Yaşandı

SKANDAL GÖRÜNTÜLER ÇANAKKALE’DE ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale’de dikkat çekici bir olay yaşandı. Bir kişi, yosunlarla kaplı bir kanalı temizlemek amacıyla kimyasal ilaç döktü. Ancak, yaptığı bunu bırakıp daha büyük bir sorun yarattı. İlacın dökülmesinin ardından, kullandığı boş kimyasal torbaları doğrudan kanala attığı anlar tespit edildi.

SORUMSUZ DAVRANIŞ TEPKİLER TOPLADI

Bu sorumsuz davranış, çevre duyarlılığı olan vatandaşların büyük tepkisine yol açtı. Görüntüler, kanaldaki kirliliği artıran eylemi ortaya koydu ve toplumda infiale neden oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Seydikemer Yangını Kontrol Altına Alındı

Seydikemer'de ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi.
Haberler

İsrail, Gazze’yi İşgal Etme Niyeti Taşıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere başlayacaklarını belirtmesine rağmen, Hamas ile ateşkes sağlansa dahi Gazze'yi işgal edeceklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.