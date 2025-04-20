Çanakkale’de Konser Verildi.

GENÇLİK TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRASI KONSERİ ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’de, 14 üniversitenin konservatuvar öğrencilerinden oluşan “Gençlik Türk Müziği Orkestrası” konser verdi. Orkestra, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Cihangir Terzi’nin şefliğinde, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi önderliğinde, Kale Grubunun desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde sahne aldı.

ÖĞRENCİLER TERCİHLERİYLE DİNLENİLEBİLİR BİR CONCEPT SUNDU

Türkiye’deki 14 üniversitenin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren konservatuvarlarından gelen öğrenciler, konser sırasında şarkılar ve türkülerin iç içe olduğu melodileri dinleyicilere sundu. Konsere, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı ve ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen ile birlikte çok sayıda dinleyici katıldı.