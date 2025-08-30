Çanakkale’de Kortej Yürüyüşü Yapıldı

Çanakkaleliler, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ’nü kutlamak için bir kortej yürüyüşü organize etti. Bu özel günde kentte birçok farklı etkinlik yapıldı. Akşam saat 19.15’te yapılan kortej yürüyüşünde, binlerce kişi Çanakkale’nin sokaklarında ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleri ile Zafer Bayramı’nın 103. yılını coşkuyla kutladı.

YÜRÜYÜŞE KATILIM YOĞUNDU

Yürüyüşte Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kortej, Atatürk Caddesi’nden başlayıp Anadolu Hamidiye Tabyası’nda sona erdi.

Bu etkinlik, vatandaşların birlik ve beraberliğini pekiştirirken, Zafer Bayramı’nın anlamını da yeniden hatırlatmış oldu. Kortej yürüyüşü, Çanakkale halkının milli duygularını bir arada yaşadığı önemli bir gün olarak kaydedildi.