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Çanakkale’de LGS için Polis Yardımı

ÖĞRENCİLERE POLİS DESTEĞİ

Çanakkale’de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrenciler için polis ekipleri devreye girdi. LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30’da başladı. Sınavdan önce, yeni kimlik çıkarma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerden dolayı geç kalan öğrenciler, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli timlerden yardım aldı.

MOTOSİKLETLE HIZLA ULAŞTILAR

Polis ekipleri, geç kalan adayları motosikletlerle sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Bu destek sayesinde öğrenciler zamanında sınavlarına girdi. Yardım alan adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.

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