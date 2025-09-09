Çanakkale’de Mevlit Okutuldu, Yemek İkramı Yapıldı

MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Kale Grubu Şirketleri ile Kale Seramik Fabrikaları’nın kurucusu ve onursal başkanı İbrahim Bodur’un annesi merhum Hacı Fatma Bodur’un anısına mevlit okundu ve yemek ikram edildi. Etkinlik, Seramik Mahallesi’nde yer alan Hacı Fatma Bodur Camisi’nde gerçekleştirildi. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

4 BİN KİŞİYE YEMEK İKRAMI

Program kapsamında yaklaşık 4 bin kişiye hayır yemeği ikram edildi. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile damadı Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı.