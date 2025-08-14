Haberler

Çanakkale’de Mikroçip Projesi Devam Ediyor

PROJE KOORDİNASYONU DEVAM EDİYOR

Çanakkale Valiliği’nin liderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi, “Sürü Köpeklerine Mikroçip Takılması ve Kimliklendirilmesi Projesi”ni yürütüyor. Bu proje kapsamında, sürü köpeklerine ücretsiz mikroçip takma işlemi gerçekleştiriliyor ve bu işlemlerle birlikte kuduz aşılaması çalışmaları da sürüyor.

SÜRÜ KÖPEKLERİNE AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Valilik ile ilgili birimlerin iş birliği, bu önemli projenin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Çanakkale’deki sürü köpekleri için uygulanan bu mikroçip takma işlemi ve kuduz aşılaması, hayvanların sağlık durumlarını iyileştiriyor ve kurumsal kayıt altına alınmalarını sağlıyor.

ÖNEMLİ

