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Çanakkale’de Motosiklet Kazasında Sürücü Öldü

ÇANAKKALE’DE MOTOSEKLET KAZASI

Çanakkale’de hareket halindeki motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, saat 15.30 civarında Çanakkale Köprülü Kavşak üzerinden Ezine yönüne giderken çevre yolu üzerinde gerçekleşti. Emir Can Okuducu (24) yönetimindeki 17 AGV 605 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetinden çıktı. Motosiklet, sol tarafta yer alan bariyere ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve sürücü ağır bir şekilde yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza anını gören diğer sürücüler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede, Emir Can Okuducu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından, savcılık ve olay yeri inceleme ekibi de bölgeye geldi. Yapılan incelemenin ardından, Okuducu’nun cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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