Çanakkale’de Nadir Örümcek Türü Bulundu

ÇANAKKALE’DE NADİR BİR ÖRÜMCEK TÜRÜ BULUNDU

Çanakkale’de doğa yürüyüşü yapan Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Akkan, nadir bulunan bir örümcek türüyle karşılaştı. Akkan, bu örümceğin görüntülerini cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Kazdağları Biga Yarımadası’nda meydana gelen bu olay, doğa tutkunları için sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

KORUMA ALTINDAKİ TÜR

Eresidae familyasına dahil olan Uğur Böceği Örümceği, doğal ortamında sinek, bit ve kene gibi küçük canlılarla besleniyor. Kazdağları’nda görülen bu özel örümcek, İngiltere ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde IUCN Kırmızı Listesi’nde “tehlike altındaki türler” arasında yer alıyor. Akkan, örümceğin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak, “İzlemek, dokunmak hissetmek muhteşem bir duygu. Nadir görünmektedir. Biga Yarımadasında, Kazdağlarında, Çanakkale’de bu örümceğin olması beni çok mutlu etti” şeklinde ifade etti.

NATÜREL DENGENİN ÖNEMİ

Sosyal medyada nadir görülen bu örümceğin görüntülerini paylaşan Akkan, paylaşımında “Bu Uğur Böceği Örümceği’nin oluşu doğada ki bit ve keneyi popülasyonunu azaltmaktadır. Böylece doğa, ormanlar, yaban hayvanları ve insanlar için daha güvenli olacaktır. Doğada her şey denge içindedir” ifadesine yer verdi. İnsanların bilinmeyene duyduğu korkunun doğaya zarar verebileceğine dikkat çeken Akkan, “Korkmayalım, öldürmeyelim, kaçmayalım. Sadece muhteşem güzelliğin farkına vararak, temas etmeden izleyelim ve sevelim. Uğur Böceği Örümceği ile karşılaşmaktan çok keyif aldım” dedi.

KAZDAĞLARI’NIN EKOSİSTEMİ

Kazdağları’nın ekosisteminin önemine de değinen Akkan, “Tarihte Binbir Pınarlı İda olarak bilinen Kazdağları, sahip olduğu ekosistem ve havasıyla ülkemiz ve dünyadaki sayılı önemli yerlerdendir” şeklinde konuştu. Uğur Böceği Örümceği’nin varlığının, Biga Yarımadası ve Kazdağları’nın biyolojik çeşitliliğini ve zenginliğini artırdığını belirtti. Ayrıca örümceğin zehirli olmadığını, ancak alerjik bünyeli çocukların reaksiyon verebileceğini dile getirdi. Akkan, herkesin doğada dikkatli olmasını ve bu tür yaratıklara zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdi.