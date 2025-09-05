Çanakkale’de Okul Güvenliği Artırıldı

ÇANAKKALE’DE OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ TEDBİRLER

Çanakkale’de yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki 41 okulun güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda toplamda 78 emniyet personeli ve 30 ekip görevlendirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için okul önleri ve çevresindeki asayişi sağlamak amacıyla gerekli ekip sayısını belirledi.

OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI VE TÜM ÖNLEMLER

Okul sorumlularının ve emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, “Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ‘Güvenli Okul Projemizi’ bu yıl daha da güçlendirerek sürdürüyoruz. Okullarımızın giriş ve çıkışları, öğrenci servisleri, okul çevresindeki kafe, kıraathane, oyun salonları, büfeler, parklar ve bahçeler başta olmak üzere denetimlerimizi artırıyoruz. Geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak, bizim en asli görevimizdir. Değerli hemşehrilerimizden de bu süreçte bizlere destek olmalarını, gördükleri her türlü olumsuzluğu vakit kaybetmeden bizlere iletmelerini bekliyoruz,” şeklinde açıklamada bulundu.