Çanakkale’de Okul Güvenliği Artıyor

DENETİMLERİ ARTIRMAK AMACIYLA ADIMLAR ATILIYOR

Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il merkezinde bulunan 38 okulun etrafındaki denetimlerin arttığını duyurdu. Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, il merkezindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki toplam 38 okul çevresinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN SURİYET ELİMİZDE

Çanakkale’de 72 okul sorumlusundan oluşan personel ve 25 görevli ekip, okul giriş ve çıkış saatlerinde aktif olarak sahada bulunarak öğrencilerin güvenliğini sağlıyor. Kurt, “Ayrıca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde, öğrenci servis araçlarını da düzenli olarak denetliyoruz. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, tüm mücadelemiz, onların güvenliği ve huzuru için.” şeklinde belirtti.