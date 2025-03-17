Çanakkale’de Okullar Tatil Mi SON DAKİKA?

YAĞIŞLAR BAŞLADI VE OKUL TATİLLERİ MERAK EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkili olmaya başladı. Özellikle Çanakkale ilinde okulların tatil olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı ile ilgili uyarılar yapıyor. Çanakkale’de okullar tatil mi? Bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış durumda.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve zamanla Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızı 50-70 km/saat olarak tahmin ediliyor, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 80-90 km/saat rüzgar gücü öngörülüyor. Ayrıca, bu durum ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi olumsuzluklara neden olabiliyor.

DENİZLERDE FIRTINA OLACAK

Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz denizlerinde de fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz’in batısında, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden eseceği ve yine fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAYİ DON TEHLİKESİ

Gelecek olan soğuk hava Balkanlar üzerinden gelecek ve batı ile iç kesimlerde bir zirai don hadisesine neden olabiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi ve Batı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, 18.03.2025 (Salı) gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor. Bu durum, özellikle tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturmakta ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmesi gereken bir konu.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

18.03.2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden fırtına bekleniyor. 19.03.2025 Çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanması öngörülüyor. Bu durumun, ulaşımda aksamalara ve bazı olumsuzluklara yol açabileceğinden, dikkatli olunması gereken bir konu. Çanakkale Valiliğinden henüz 18 Mart Salı günü ile ilgili bir tatil duyurusu yapılmamış.