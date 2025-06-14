Çanakkale’de Operasyon, 905 Gram Ele Geçirildi

ÇANAKKALE’DE NARKOTİK OPERASYONU

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gelibolu ilçesinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarını işlediği tespit edilen V.M. isimli kişi için bu operasyon düzenlendi.

OPERASYONUN SONUCU

Gerçekleştirilen operasyonda 905 gram metamfetamin ve 505 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarından V.M. hakkında işlem yapıldı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Çanakkale Valiliği, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini belirten bir açıklama yaptı.