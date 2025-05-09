Çanakkale’de Organlar Üç Kişiye Nakledilecek

ÇANAKKALE’DE ORGAN BAĞIŞI İLE YENİ HAYATLAR KURULUYOR

Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki bir hastanın karaciğeri ve iki böbreği, 3 kişiye nakledilecek. 1 Mayıs’tan bu yana Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Koordinatörü uzman doktor Azem Ülkü ile hemşire Gönül Pınarcıoğlu, hastanın ailesiyle görüşerek organ bağışında bulunma kararı aldırdı. Böylece, sağlık sisteminin donör organizasyonu kapsamında, 64 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği 3 hastaya nakil için alındı.

ÜÇ HASTA YENİDEN HAYATA TUTUNACAK

Uzman doktor Azem Ülkü, yaptığı açıklamada, organ bağışının 3 kişiye umut sunduğunu belirtti. “Merhum hastamızın ailesine, gösterdikleri bu örnek davranış için teşekkür ediyoruz. Bağışlanan organlar sayesinde 3 hastamız yeniden yaşama tutunacak” dedi. Hastane Başhekimi operatör doktor Hasan Keser, organ bağışının önemine dikkat çekerek, “Organ bağışı, yaşamı sona ermiş bir insanın başka hayatlara can vermesi demektir. Merhum hastamızın ailesi, aldıkları bu anlamlı kararla 3 hastaya umut olmuştur. Kendilerine minnettarız” şeklinde konuştu. Keser, organ bağışının yaygınlaşması gerektiğini ve bunun için toplum olarak daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.