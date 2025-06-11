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Çanakkale’de Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI İHBARINDAN SONRA MÜDAHALE BAŞLADI

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Saat 15.30 civarında Kirazlıdere mevkisindeki ormanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER HIZLA YAYILIYOR

Yangının, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığı bildiriliyor. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçaklar, helikopterler ve çok sayıda arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Ekipler, alevlere hem havadan hem de karadan müdahale etmeye devam ediyor.

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