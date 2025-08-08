Haberler

Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

ÇANAKKALE’DE YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Merkez ve Bayramiç ilçelerinde öğle saatlerinde meydana gelen orman yangınına geç saatlere kadar ekipler müdahale ediyor. Orman yangını, etkisini devam ettiriyor ve söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

HAVA KOŞULLARI ZORLU

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de gece gündüz demeden, hem alevlerle hem de zorlu hava koşullarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle sahadayız.” şeklinde ifadeler kullandı. Yangın söndürme ekipleri, kararlılıkla devam eden çalışmaları ile alevlerin kontrol altına alınmasını sağlamaya çalışıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Haberler

Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.