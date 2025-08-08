Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

ÇANAKKALE’DE YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Merkez ve Bayramiç ilçelerinde öğle saatlerinde meydana gelen orman yangınına geç saatlere kadar ekipler müdahale ediyor. Orman yangını, etkisini devam ettiriyor ve söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

HAVA KOŞULLARI ZORLU

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de gece gündüz demeden, hem alevlerle hem de zorlu hava koşullarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle sahadayız.” şeklinde ifadeler kullandı. Yangın söndürme ekipleri, kararlılıkla devam eden çalışmaları ile alevlerin kontrol altına alınmasını sağlamaya çalışıyor.