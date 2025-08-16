Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın sonucu Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine ait Karainebeyli köyleri tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Geceyi aydınlatan alevler ise havadan görüntülendi.

YANGININ ÇIKTIĞI ZAMAN VE YER

Yangın, saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü civarında başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ekipler sevk edildi. Yangına karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer ve 84 farklı araç ile yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

KÖYLERİN BOŞALTILMASI VE ALEVLERİN GÖRÜNTÜLERİ

Yangın nedeniyle Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ile Gelibolu’ya ait Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Geniş alana yayılan alevler, gece boyunca etkileyici görüntüler oluşturdu. Bu anlar dron ile havadan kaydedildi.