Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın sebebiyle Tarihi Alan’ın kuzey hattı geçici bir süre kapatıldı. Yangın, dün saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi ve yangına hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor.

GİRİŞLER DURDURULDU

Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattına girişler durduruldu. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.