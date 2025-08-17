Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’de meydana gelen orman yangını, ikinci gününde de sürüyor. Yangının büyüklüğünü gözler önüne seren havadan görüntüler, bölgedeki durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Çanakkale, geçtiğimiz hafta yaşanan yangında 22 yapının yıkılmasıyla büyük bir kabus yaşıyor. Dün Gelibolu’da çıkan yeni bir orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılıyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINIYOR

Elde edilen ihbarlar doğrultusunda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesine yönlendirildi. Orman yangını, ikinci gününde de sürerken, hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale yapılıyor. Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattı, geçici bir süreyle kapatılmış durumda. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde bir açıklama yaptı.

TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Tedbir amacıyla, Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valiliğinin son açıklamasına göre, Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyü de tedbir amacıyla tahliye edilen yerler arasına alındı. Böylece bölgeden tahliye edilen köy sayısı toplamda 7’ye çıkmış oldu. Diğer yandan, yangının havadan çekilen görüntüleri durumu daha da endişe verici hale getiriyor ve yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.