Çanakkale’de Orman Yangını, Ekipler Mücadele Ediyor

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde 13.30 sıralarında büyük bir orman yangını meydana geldi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak önce tarım arazilerini etkisi altına aldı ve ardından yerleşim yerlerine ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne ulaştı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ediyor. Havadan da, helikopter ve uçaklarla yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ ZOR DURUMDA KALDI

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Çanakkale Belediyesi’ne ait itfaiye ekibi, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Alevlerin hızla yaklaştığı itfaiye aracı, dar bir alanda manevra yapamadığı için ekibin aracı terk ederek koşarak bölgeden uzaklaşmasına neden oldu. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

MÜDAHALE SÜRECEK

Yangın söndürme çalışmalarına yardım eden çok sayıda arazöz ve tanker bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin, hem havadan hem de karadan yangına müdahale çabaları devam ediyor.