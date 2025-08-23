Çanakkale’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem karadan hem de havadan müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı. Yangın, Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sıralarında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

YOĞUN MÜDAHALE GERçekLEŞTİ

İhbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale gerçekleştirildi. Saat 13.45’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Şu an için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.